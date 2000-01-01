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Нетаниягу поздравил венгерского премьера с победой | Фото:09.04 21:37   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил венгерского премьера с победой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уже поздравил переизбранного премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

В новостном сообщении 10-ого канала говорится, что глава правительства стал первым, кто позвонил Виктору Орбану с поздравлениями.

По данным издания, Нетаниягу не только поприветствовал своего коллегу, но и пригласил его посетить Израиль при первой возможности.

Отметим, что лидер ультраправой венгерской партии "Фидес", которого вчера оставили на высоком посту на третий срок подряд, построил свою кампанию на демонизации мигрантов. Он также обвинил еврейского филантропа Джорджа Сороса, Евросоюз и ООН в попытке превратить Венгрию в "иммигрантскую страну".
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