Понедельник, 09 апреля 20:16 GMT+02:00
Главная
Новости
Арабо-израильский конфликт
События в Украине
Политика
Происшествия
Экономика
Фоторепортаж
Видео
Life Style
Наука и технологии
Здоровье
Культура
Путешествия
Интервью
Кино
Спорт
Successful People
Экспертиза
Личный взгляд
Знакомства
Опросы
Nakonu.com
09.04 19:51 MIGnews.com
Президент Гондураса не приедет на День независимости Израиля
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес отменил свое участие в праздновании Дня независимости Израиля на следующей неделе.
Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает
The Times of Israel
со ссылкой на МИД.
"Министерство иностранных дел сожалеет, что он не приедет, и приветствует дружбу между двумя странами", - говорилось в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня днем сообщалось, что
причиной отказа может стать скептицизм израильских политиков по поводу визита президента Гондураса
.
В субботу глава левой партии МЕРЕЦ обратилась к израильскому правительству с просьбой отметить приглашение для главы иностранного государства в связи с прискорбной репутацией североамериканской республики.
Поделиться
Все по теме
Нетаниягу встретился с семьями Голдин и Шауль
Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета
Молодой израильтянин не вернулся из путешествия мечты
Чиновники США подтвердили, что Израиль атаковал Сирию
Развозов требует уважать русскоязычных израильтян
Нетаниягу встретился с семьями убитых солдат ЦАХАЛа
Кремль: Израиль не предупредил нас об атаке в Сирии
Ольмерт просит удалить запись о его судимости
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:48
Нетаниягу встретился с семьями Голдин и Шауль
19:33
Химатака: Британия и Франция рассмотрят любые ответные меры
19:07
Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета
18:49
Молодой израильтянин не вернулся из путешествия мечты
18:34
Перечислены нарушения на парламентских выборах в Венгрии
18:08
Скончался еще один палестинец, раненный во время протеста
17:28
Французская полиция разгоняет активистов силой и газом
17:07
Развозов требует уважать русскоязычных израильтян
16:48
Зайберт осудил действия сирийского правительства
16:44
Нетаниягу встретился с семьями убитых солдат ЦАХАЛа
16:28
Кремль: Израиль не предупредил нас об атаке в Сирии
16:08
Иран пытается запугать США последствиями
15:51
Хакеры разместили на сайтах России и Ирана американский флаг
15:37
Ольмерт просит удалить запись о его судимости
Новости партнеров
Загрузка...
Знакомства
Мы на Facebook
© 2000 — 2014
Письмо в редакцию
Размещение рекламы
Использование информации
Экспорт новостей