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Президент Гондураса не приедет на День независимости Израиля | Фото:09.04 19:51   MIGnews.com

Президент Гондураса не приедет на День независимости Израиля

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес отменил свое участие в праздновании Дня независимости Израиля на следующей неделе.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД.

"Министерство иностранных дел сожалеет, что он не приедет, и приветствует дружбу между двумя странами", - говорилось в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня днем сообщалось, что причиной отказа может стать скептицизм израильских политиков по поводу визита президента Гондураса.

В субботу глава левой партии МЕРЕЦ обратилась к израильскому правительству с просьбой отметить приглашение для главы иностранного государства в связи с прискорбной репутацией североамериканской республики.
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