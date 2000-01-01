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Химатака: Британия и Франция рассмотрят любые ответные меры 09.04 19:33   MIGnews.com

Химатака: Британия и Франция рассмотрят любые ответные меры

В понедельник, 9 апреля, главы МИД Британии и Франции перед началом экстренного заседания СБ ООН договорились о необходимости рассмотреть все варианты действий в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Министры отметили, что произошедшее в сирийском городе нужно оперативно расследовать, после чего стоит выдать сильный и жесткий международный ответ. По их мнению, сегодняшнее заседание в Нью-Йорке – это важный шаг, поэтому должны рассматриваться все варианты действий, такая информация была опубликована на официальном портале британского МИДа.

Сообщается, что официальный Лондон и союзники трудятся над ответом по причине химатаки. Как известно, сирийская оппозиция возложила ответственность на правительственные силы, пишет Reuters.

В итоге, если появятся четкие и достоверные доказательства применения химического оружия и предложение принять меры, в которых полезным будет участие Соединенного Королевства, то Лондон рассмотрит варианты действий.

Напомним Mignews сообщал, что власти ФРГ заявили, что правительство Сирии должно быть привлечено к ответственности за химатаки против собственного населения.
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