Химатака: Британия и Франция рассмотрят любые ответные меры
В понедельник, 9 апреля, главы МИД Британии и Франции перед началом экстренного заседания СБ ООН договорились о необходимости рассмотреть все варианты действий в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.
Министры отметили, что произошедшее в сирийском городе нужно оперативно расследовать, после чего стоит выдать сильный и жесткий международный ответ. По их мнению, сегодняшнее заседание в Нью-Йорке – это важный шаг, поэтому должны рассматриваться все варианты действий, такая информация была опубликована на официальном портале британского МИДа.
Сообщается, что официальный Лондон и союзники трудятся над ответом по причине химатаки. Как известно, сирийская оппозиция возложила ответственность на правительственные силы, пишет Reuters.
В итоге, если появятся четкие и достоверные доказательства применения химического оружия и предложение принять меры, в которых полезным будет участие Соединенного Королевства, то Лондон рассмотрит варианты действий.