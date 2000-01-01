Перечислены нарушения на парламентских выборах в Венгрии
В понедельник, 9 апреля, наблюдатель от ОБСЕ Дуглас Вэйк сообщил, что перед выборами в Венгрии доступ к информации, а еще свобода средств массовой информации и собраний были ограничены, в том числе, недавними изменениями в законодательстве.
То есть, на парламентских выборах, прошедшие в воскресенье, 8 апреля, не были обеспечены равные конкурентные возможности для оппозиции.
Вэйк назвал возможную причину так называемого "подрыва возможностей оппонентов" – огромные расходы на рекламу правительства, пишет Reuters.
Он считает, что политдискуссиям в Венгрии мешали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании".
Сегодня, правящая в Венгрии партия Fidesz под руководством премьера Виктора Орбана по результатам выборов получит в венгерском парламенте 133 из 199 мандатов, то есть 2/3 мест и голоса для внесения изменений в Конституцию.