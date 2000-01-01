09.04 17:07 MIGnews.com

Развозов требует уважать русскоязычных израильтян

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Депутат Кнессета Константин Развозов (Еш Атид) обратился с письмом к министру культуры и спорта Мири Регев, в котором потребовал от нее изменить свое несправедливое отношение к представителям русскоязычной общины и включить их в состав участников церемонии зажжения факелов в честь Дня независимости государства Израиль.По словам депутата, данная ситуация не меняется уже на протяжении четырех лет подряд:"Еще в прошлом году я обратил внимание вверенного вам министерства на тот факт, что среди участников церемонии зажжения факелов по случаю Дня независимости нет ни одного представителя русскоязычной общины Израиля. К моему большому сожалению с того момента ничего не изменилось. И это происходит уже четвертый год подряд. Мне уже даже не кажется, что это случайная ошибка.Русскоязычная община Израиля насчитывает более миллиона человек, почти тридцать лет вносит свой огромный вклад во все сферы жизни израильского общества, способствует развитию науки, экономики, промышленности, культуры, спорта, высоких технологий. Эти люди честно и ответственно выполняют свои гражданские обязанности. С честью защищают государство в рядах Армии обороны Израиля. Неужели за все это время представители русской алии не заслужили быть представленными на церемонии зажжения факелов? Считаю данную ситуацию недопустимой и несправедливой".