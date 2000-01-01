09.04 16:44 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьями убитых солдат ЦАХАЛа

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В преддверии Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился вчера в своей канцелярии с детьми-сиротами павших, их братьями и сестрами.Премьер-министр выслушал историю каждого из них и поделился с ними своими чувствами после гибели брата Йони.Мая, сестра сержанта Надава Голдмахера, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала", рассказала, что написала ему: "Тебя больше нет, но ты жив в моём сердце и в моих снах".Премьер-министр сказал ей: "В этом весь секрет. Они продолжают жить в нас, и мой брат продолжает жить во мне, так же, как твой в тебе.Я был немного старше, когда погиб мой брат. Мне было 27 лет. Было много писем, которые он писал людям. Они принесли нам эти письма, а мы собрали их в книгу. Это то, чем мы в основном занимались в течение первого года. Это мне очень помогло, Это позволяло мне что-то делать. Вот почему ваша деятельность важна не только в рамках школьных или других занятий. То, что вы занимаетесь чем-то, что связанно с утратой близкого человека, - это не плохо, это хорошо. Это очень помогло мне.Вам известна горечь утраты, поэтому вы можете ценить жизнь. Я скажу вам то, что может показаться странным, но каждый из вас сможет справиться с множеством проблем в жизни, потому что вы преодолеваете это".