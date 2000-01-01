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Зайберт осудил действия сирийского правительства 09.04 16:48   MIGnews.com

Зайберт осудил действия сирийского правительства

В понедельник, 9 апреля, власти ФРГ сообщили, что правительство Сирии нужно привлечь к ответственности за смертельные химатаки против мирного населения в городе Дума.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт назвал действия режима презренными, бесчеловечными, нарушающими основные нормы международного гумправа, поэтому такие действия не могут оставаться безнаказанными.

По словам Зайберта, в силу того, что Российская Федерация является сторонником Сирии, тогда РФ обязана перестать использовать свое право вето СБ ООН, что блокирует расследования фактов применения химоружия, пишет ABC News.

Он утверждает, что нападение произошло через год после химатаки в северном городе Хан Шейхун, в результате которой, погибли десятки людей.

Как известно, в г. Дума был применен токсический газ, в результате инцидента скончались 70 человек. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что химатака на мирное население – тревожный знак, поэтому было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
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