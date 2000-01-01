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Иран пытается запугать США последствиями | Фото:09.04 16:08   MIGnews.com

Иран пытается запугать США последствиями

Сегодня президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что если только санкции будут повторно введены против исламской республики, то Соединенные Штаты Америки увидят последствия своих действий меньше, чем через неделю.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel.

Выступая на конференции в Тегеране, посвященной Национальному дню ядерных технологий, Рухани подчеркнул, что Иран точно не нарушит соглашение первым, а Соединенные Штаты должны знать, что они обязательно пожалеют, если пойдут на нарушение существующей международной договоренности.

"Наш ответ будет гораздо жестче, чем они могут себе представить, и если они нарушат эту сделку, через неделю - менее чем через неделю - они увидят результаты", - отметил президент.

Он также выразил сомнения по поводу решения президента США Дональда Трампа не продлять отмену санкций против Ирана начиная с 12 мая.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее обвинил Иран в нарушении ядерной сделки и пообещал, что в ближайшее время решит, будет ли Вашингтон и дальше воздерживаться от применения санкций в отношении Ирана.
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