Португалия осуждает Израиль за "несоразмерное насилие"
Португальский парламент осудил применение со стороны израильской армией "несоразмерного насилия" в отношении палестинцев сектора Газа, а также потребовал провести независимое расследование случившегося.
Соответствующая резолюция была принята всеми партиями парламента, кроме правоцентристского блока Социально-демократический центр — Народная партия, члены которого воздержались от голосования.
В тексте документа португальские депутаты призвали Еврейское государство "уважать взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить прозрачное расследование инцидентов, предшествовавших конфронтации".
Кроме того, португальцы выразили солидарность с усилиями международного сообщества, прикладываемыми для поиска приемлемого для обеих сторон и основанного на формуле "двух государств" справедливого решения палестино-израильского конфликта.