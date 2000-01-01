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Португалия осуждает `несоразмерное насилие` Израиля | Фото: fdecomite/Flickr09.04 14:48   MIGnews.com

Португалия осуждает Израиль за "несоразмерное насилие"

Португальский парламент осудил применение со стороны израильской армией "несоразмерного насилия" в отношении палестинцев сектора Газа, а также потребовал провести независимое расследование случившегося.

Соответствующая резолюция была принята всеми партиями парламента, кроме правоцентристского блока Социально-демократический центр — Народная партия, члены которого воздержались от голосования.

В тексте документа португальские депутаты призвали Еврейское государство "уважать взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить прозрачное расследование инцидентов, предшествовавших конфронтации".

Кроме того, португальцы выразили солидарность с усилиями международного сообщества, прикладываемыми для поиска приемлемого для обеих сторон и основанного на формуле "двух государств" справедливого решения палестино-израильского конфликта.
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