09.04 14:48 MIGnews.com

Португалия осуждает Израиль за "несоразмерное насилие"

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Португальский парламент осудил применение со стороны израильской армией "несоразмерного насилия" в отношении палестинцев сектора Газа, а также потребовал провести независимое расследование случившегося.Соответствующая резолюция была принята всеми партиями парламента, кроме правоцентристского блока Социально-демократический центр — Народная партия, члены которого воздержались от голосования.В тексте документа португальские депутаты призвали Еврейское государство "уважать взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить прозрачное расследование инцидентов, предшествовавших конфронтации".Кроме того, португальцы выразили солидарность с усилиями международного сообщества, прикладываемыми для поиска приемлемого для обеих сторон и основанного на формуле "двух государств" справедливого решения палестино-израильского конфликта.