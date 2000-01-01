10.04 07:11 MIGnews.com

НДИ начала процесс изгнания Ханин Зуаби из Кнессета

пресс-служба партии НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер сообщил председателю комиссии Кнессета, что он начал сбор подписей депутатов в целях отстранения Ханин Зуаби от работы в высшем законодательном органе Государства Израиль.В соответствии с параграфом 7а Основного закона Кнессета (Поддержка вооруженной борьбы вражеского государства или террористической организации против Государства Израиль), партии НДИ для начала процесса отстранения необходимо заручиться поддержкой 70 депутатов Кнессета. На финальном голосовании, чтобы решение вошло в силу, за него должны проголосовать 90 парламентариев.Напомним, в ходе интервью, которое Зуаби дала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, она призвала палестинцев выйти многомиллионным маршем на Иерусалим. Кроме того, депутат от Объединенного арабского списка заявила, что «Израиль из расистского государства превратился в фашистское».По словам Одеда Форера, в тот момент, когда ЦАХАЛу приходится противостоять агрессии со стороны ХАМАСа, Зуаби открыто поддерживает действия этой террористической организации и делает подстрекательские заявления."Ее намерения абсолютно ясны. Зуаби призывает наших врагов нарушить суверенитет Государства Израиль, выступить против ЦАХАЛа и израильских граждан. Она стремится спровоцировать беспорядки, подобно тем, что организовал главарь ХАМАСа в Газе", - подчеркнул Одед Форер.