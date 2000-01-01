Лавров подверг сомнению слова Трампа о выводе войск из Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, вопреки словам американского президента Дональда Трампа, США не собираются выводить войска из Сирии, а намеренны обосноваться в ней надолго. Об этом сообщили на ТАСС.
"То, что по факту эти игроки, прежде всего из американской коалиции, сами Соединенные Штаты, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена, - эксперты в этом сходятся", - сказал Лавров.
Также глава российского МИД добавил, что нужно выяснить, кто разбомбил иранский аэропорт в Сирии, подчеркнув, что "в этой игре становится опасно" после появления на полигоне неизвестных сил.
Утром 9 апреля около города Хомс в Сирии иранская авиабаза перенесла бомбежку. Все страны, вовлеченные в сирийский конфликт, сняли с себя ответственность за инцидент. Позже МИД РФ обвинил Израиль в нападении.