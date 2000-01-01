Президент Гондураса может отклонить приглашение Нетаниягу
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес пересматривает свое решение об участии в церемонии по случаю 70-ой годовщины независимости Израиля. Об этом представители гондурасского президента уведомили Израиль в понедельник, 9 апреля.
Напомним, что на прошлой неделе он подтвердил, что посетит торжества на горе Герцля и даже будет одним из участников церемонии зажжения факелов. Он должен был стать первым иностранным лидером, которому выпала такая честь.
Однако представляющие Хуана Эрнандеса чиновники проинформировали израильское министерство иностранных дел о том, что президент – к слову, верный сторонник Израиля – пересматривает свое решение из-за ярой оппозиции со стороны израильских политиков, не став называть их поименно. Окончательное решение лидер пока не принял.
Напомним, что одним из самых активных противников приглашения Хуана Эрнандеса стала лидер "Мереца" Тамар Зандберг, которая, назвав Гондурас "одной из самых коррумпированных и опасных стран в мире", она обвинила его полицию и военных в пытках, запугивании и убийствах журналистов и активистов-экологов, а также нарушении ими прав фермеров, ЛГБТ и индейцев.
Кроме того, выступила против этого и лидер партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни.