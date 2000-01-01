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Развозов: `русские` израильтяне 4 года не зажигали факел 09.04 15:13   MIGnews.com

Развозов: "русские" израильтяне 4 года не зажигали факел

Депутат Кнессета Константин Развозов (Еш Атид) обратился с письмом к министру культуры и спорта Мири Регев, в котором потребовал от нее изменить своё несправедливое отношение к представителям русскоязычной общины и включить их в состав участников церемонии зажжения факелов в честь Дня независимости государства Израиль.

По словам депутата, данная ситуация не меняется уже на протяжении четырёх лет подряд:

"Ещё в прошлом году я обратил внимание вверенного вам министерства на тот факт, что среди участников церемонии зажжения факелов по случаю Дня независимости нет ни одного представителя русскоязычной общины Израиля. К моему большому сожалению с того момента ничего не изменилось. И это происходит уже четвёртый год подряд. Мне уже даже не кажется, что это случайная ошибка.

Русскоязычная община Израиля насчитывает более миллиона человек, почти тридцать лет вносит свой огромный вклад во все сферы жизни израильского общества, способствует развитию науки, экономики, промышленности, культуры, спорта, высоких технологий. Эти люди честно и ответственно выполняют свои гражданские обязанности. С честью защищают государство в рядах Армии обороны Израиля. Неужели за всё это время представители русской алии не заслужили быть представленными на церемонии зажжения факелов? Считаю данную ситуацию недопустимой и несправедливой".

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")
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