09.04 13:12 MIGnews.com

Ципи Ливни: Церемония на горе Герцля - не партийный праздник

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа:"Государственная торжественная церемония на горе Герцль, вокруг которой разгорелся скандал, всегда была для меня символом объединения нашего народа, самой торжественной и трогательной церемонией, объединяющей весь народ Израиля.На горе Герцля в минуты после окончания Дня памяти павших в войнах Израиля и перед началом празднования Дня Независимости, мы вспоминаем о той высочайшей цене, которую заплатили воины, отдавшие жизни за нашу страну и гордимся результатом, - мощным независимым Израилем сегодняшнего дня. Это самая израильская традиция из всех возможных, - зажжение факелов и оркестр ЦАХАЛа, смена флагов, торжественный марш, и в завершение церемонии - танцы и праздничный салют.Годы тому назад, еще до того, как меня начали приглашать на это мероприятие, я смотрела церемонию дома по телевизору и звала моих сыновей, чтобы они вместе со мной увидели происходящее. Рассказывала им о смысле церемонии и объясняла, что слезы у меня на глазах - не только от скорби, а от глубины переживаний.Важно соблюдать традицию, когда спикер кнессета символизирует и представляет все части израильского общества, выступая на торжественной церемонии. И для сохранения традиции, ради единства нашего народа, на той церемонии не должен выступать президент чужой страны! Не должен там говорить и премьер-министр, все выступления которого сеют рознь в народе.Государственный подход - это больше, чем правительственный подход. Государство Израиль - это не то или иное правительство, это все без исключения граждане страны.Государство Израиль было создано в тяжелых боях, за создание и за независимость нашей страны граждане Израиля платили и продолжают платить высокую цену. Те, кто зажигает факелы на церемонии, представляют весь народ Израиля, каждого из тех, кто живет в стране, воюет и погибает за нее, всех, кто родился в Израиле или репатриировался в еврейское государство. Мы один единый народ, и весь наш народ, любых политических взглядов, представляют те, кто зажигают факелы на церемонии, а не только то или иное правительство. В этом весь смысл церемонии.Тот, кто потребовал нарушить годами существующую традицию ради того, чтобы получить трибуну и поднять себе рейтинг, - это политик, который хочет, чтобы граждане Израиля считали, что государство - это он. Вместо того, чтобы просто придти на церемонию, и просто молча ощутить причастность ко всему народу Израиля в этот удивительный момент, - вместо этого он нарушает существующую традицию, думая лишь о собственном рейтинге и интересе...Государство Израиль - это страна каждого нашего гражданина. И церемония на горе Герцля - принадлежит каждому из граждан страны. И тем, кто нравится премьер-министру. И тем, кто не разделяет его взглядов. И тем, кого премьер-министр называет «пособниками врага» или «кислятиной». Премьер-министр, который так называет граждан страны, утратил в моих глазах право выступать на этой трогательной церемонии, символизирующей единство и объединение всего народа Израиля.Те из граждан Израиля, кто доверяет премьер-министру, его словам и выступлениям, и я с уважением отношусь к их выбору, - они вполне могут услышать его речь в другом месте и в другое время, а не на этой церемонии. Так мы сможем единство нашего народа в День памяти павших продлить и в празднование Дня Независимости"...