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Одед Форер провел встречу поколений в `Яд ва-Шеме` | Фото: пресс-служба партии НДИ09.04 22:32   MIGnews.com

Одед Форер провел встречу поколений в "Яд ва-Шеме"

В канун Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства, глава парламентского лобби "Победа Израиля" Одед Форер провел в Мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" встречу молодежного движения НДИ "Цаирей бейтейну" с ветеранами Второй мировой войны.

"«Яд ва-Шем» - место скорби, сказал Одед Форер. – Для нас важно, чтобы он стал также местом гордости и надежды. Именно потому мы свели здесь вместе молодых израильтян, за которыми будущее нашей страны и нашего народа, и ветеранов, обеспечивших это будущее, победив нацизм. Когда их рассказы о мужестве и героизме евреев во время Второй мировой войны звучали там, где обычно представляют страшные свидетельства ужасов Катастрофы, эта встреча двух поколений стала символом величайшей победы еврейского народа, воплощенной в нашей стране. На нас лежит обязанность сохранить для истории и передать будущим поколениям то, что мы были не только мучениками, но и победителями".

пресс-служба партии НДИ
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