Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия

Представители Северной Кореи заявили, что готовы отказаться от ядерного вооружения, предварительно обсудив это с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщило агентство Reuters, источник, приближенный к Государственному департаменту, заявил, что Северная Корея готова обсудить ядерное разоружение корейского полуострова на саммите с американским президентом Дональдом Трампом.
Также агентство утверждает, что в узких кругах давно известно о тайных переговорах США с Северной Кореей.
В марте представители Северной Кореи посетили белый дом чтоб передать Трампу официальное приглашение Ким Чен Ына к публичному саммиту, на что президент США, к общественному удивлению, быстро согласился. Пока что не разглашается точное место проведение встречи, однако, как сообщают в Lenta.ru, есть предположения, что нейтральной территорией выступит Улан-Батор.