"Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию"
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных вооруженными силами США ударов по сирийским войскам в ночь на 7 апреля, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в субботу, передает Интерфакс.
"Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД РФ на Facebook.
Отмечено, что разговор состоялся по американской инициативе.
Глава МИД РФ заявил в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой, что "утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности". "Было указано на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительной всей этой истории", - подчеркнули на Смоленской площади.
"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", - добавили в МИД РФ.
Госсекретарь Тиллерсон, со своей стороны ранее заявил, что Америка была “вынуждена” атаковать объекты армии Асада из-за того, что “Россия не выполнила своих обязательств” по уничтожению химического арсенала в Сирии согласно соглашению 2013 года.
Тиллерсон указал на цели Асада: ” Он на деле нормализует применение химического оружия, и применением химического оружия могут заняться и другие”. тиллерсон подчеркнул: “Нашей целью не была Россия. Нашей целью был аэродром и сирийский режим”.