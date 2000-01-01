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`Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию` 09.04 08:26   MIGnews.com

"Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию"

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных вооруженными силами США ударов по сирийским войскам в ночь на 7 апреля, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в субботу, передает Интерфакс.

"Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД РФ на Facebook.

Отмечено, что разговор состоялся по американской инициативе.

Глава МИД РФ заявил в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой, что "утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности". "Было указано на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительной всей этой истории", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", - добавили в МИД РФ.

Госсекретарь Тиллерсон, со своей стороны ранее заявил, что Америка была “вынуждена” атаковать объекты армии Асада из-за того, что “Россия не выполнила своих обязательств” по уничтожению химического арсенала в Сирии согласно соглашению 2013 года.

Тиллерсон указал на цели Асада: ” Он на деле нормализует применение химического оружия, и применением химического оружия могут заняться и другие”. тиллерсон подчеркнул: “Нашей целью не была Россия. Нашей целью был аэродром и сирийский режим”.
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