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YouTube 10.04 07:12   MIGnews.com

Эрдоган: ЕС ответит за несправедливое отношение к Турции

Страны Европы ответят за "несправедливое отношение" к Турции после конституционного референдума, который пройдет 16 апреля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С таким заявлением турецкий лидер выступил на митинге в Измире:

"Ожидаю от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки (на референдум). Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Но вскоре народ Турции потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу", — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он также пообещал, что вопрос вступления Турции в ЕС будет вновь актуализирован после конституционного референдума.
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