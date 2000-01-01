Эрдоган: ЕС ответит за несправедливое отношение к Турции
Страны Европы ответят за "несправедливое отношение" к Турции после конституционного референдума, который пройдет 16 апреля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С таким заявлением турецкий лидер выступил на митинге в Измире:
"Ожидаю от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки (на референдум). Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Но вскоре народ Турции потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу", — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.
Он также пообещал, что вопрос вступления Турции в ЕС будет вновь актуализирован после конституционного референдума.