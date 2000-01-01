09.04 21:43 MIGnews.com

Гатаса приговорили к двум годам тюрьмы

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Мировой суд Беэр-Шевы утвердил условия сделки с правосудием, подписанной бывшим депутатом Баселем Гатасом. Признав себя виновным в контрабанде телефонов в тюрьму, депутат от Объединенного арабского списка был приговорен к двум годам тюремного заключения.Кроме этого экс-депутата Кнессета оштрафовали на 120 тысяч шекелей. Приговор вступит в силу 2 июля, согласно решению суда.Также, поступок Гатаса признан "постыдным", а это означает, что он не сможет занимать должности в общественном секторе в течение 7 лет.Подписав сделку, прокуратура сняла тяжкие обвинения по "террористическим" статьям, за которые депутату могло грозить до 10 лет тюрьмы.