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YouTube/скриншот с видео09.04 20:21   MIGnews.com

ХАМАС осудил теракт в Египте

Лидеры правящего в секторе Газа палестинского исламистского движения ХАМАС осудили нападения на коптские церкви в Египте.

В опубликованном заявлении группировки говорится, что данные атаки являются "преступлением".

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:

"ХАМАС желает сохранности, безопасности, стабильности и процветания Египту и его народу".

В результате двух взрывов в коптских церквях египетских городов Танта и Александрия погибли 36 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство".
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