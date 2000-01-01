09.04 20:21 MIGnews.com

ХАМАС осудил теракт в Египте

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Лидеры правящего в секторе Газа палестинского исламистского движения ХАМАС осудили нападения на коптские церкви в Египте.В опубликованном заявлении группировки говорится, что данные атаки являются "преступлением".Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:"ХАМАС желает сохранности, безопасности, стабильности и процветания Египту и его народу".В результате двух взрывов в коптских церквях египетских городов Танта и Александрия погибли 36 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство".