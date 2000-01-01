ХАМАС осудил теракт в Египте

Лидеры правящего в секторе Газа палестинского исламистского движения ХАМАС осудили нападения на коптские церкви в Египте.
В опубликованном заявлении группировки говорится, что данные атаки являются "преступлением".
Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:
"ХАМАС желает сохранности, безопасности, стабильности и процветания Египту и его народу".
В результате двух взрывов в коптских церквях египетских городов Танта и Александрия погибли 36 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство".