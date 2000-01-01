10.04 01:28 MIGnews.com

Инструкция Штаба по борьбе с террором выезжающим на Синай

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По итогам заседания Штаба по борьбе с террором, в свете роста непосредственной угрозы для израильтян, посещающих Синай и его окрестности, и в свете кровавого теракта, произошедшего сегодня (9 апреля), демонстрирующего террористические возможности ИГ, было принято решение обновить инструкцию выезжающим за границу.Напомним, в последние месяцы растет активность подразделения ИГ "Провинция Синай", выражающаяся в осуществлении терактов против туристов на Синайском полуострове, в том числе израильтян.В свете серьезности угрозы, Штаб по борьбе с террором рекомендует израильтянам, находящимся на Синайском полуострове, немедленно покинуть его и вернуться в Израиль. Кроме того, семьям отдыхающих сейчас на Синае следует связаться с родственниками и проинформировать их о непосредственной угрозе нахождения на полуострове. Тем гражданам, кто планирует поездку на Синай, следует отказаться от посещения данного региона.