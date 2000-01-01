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Работа отделений Минтранса в праздничный период Песах 09.04 22:06   MIGnews.com

Работа отделений Минтранса в праздничный период Песах

В праздничный период Песах, с 10 по 17 апреля включительно, филиалы Управления регистрации автотранспорта ("мисрад ха-ришуй") по всей стране будут закрыты, и приём посетителей не будет осуществляться. В этот период не будут проводиться практические экзамены по вождению («тест»). Также не будут предоставляться услуги по обслуживанию граждан в различных отделениях министерства транспорта. Фотопункты (необходимы для тех, кому требуется фотография для получения новых водительских прав) и пункты прохождения техосмотра ("махон ришуй") будут работать во все будни периода праздника Песах. Напомним, что филиал Управления в Холоне закрыт на ремонт. По этой причине его работа не возобновится сразу по окончании праздника.

Граждане, которым необходимо воспользоваться такими услугами, как получение водительских прав и техпаспорта автомобиля, оплатить за их продление или получение, получить информацию касательно работы Минтранса, могут сделать это посредством телефонной справочной слуюжбы Минтранса по тел. *5678 или 1-222-5678, посредством сайта Минтранса www.mot.gov.il, а также с помощью специальных компьютеризированных автоматов, расположенных на территории филиалов сети "Супер-Фарм" по всей стране.

Заказать дубликат водительских прав или техпаспорта, а также оплатить соответствующие госпошлины по вышеуказанным телефонам (автоответчик) или посредством интернет-сайт Минтранса www.mot.gov.il в праздничный период можно будет, как и прежде, в любое время суток.
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