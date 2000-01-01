09.04 19:53 MIGnews.com

Кабинет обсудит инициативы о приеме беженцев из Сирии

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Правительство Израиля намерено обсудить вопрос об увеличении гуманитарной помощи сирийцам. В частности речь идет о помощи сирийским детям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль помогал и продолжит оказывать помощь сирийским раненым.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац предложил перевести часть пострадавших в результате недавней химической атаки на лечение в Израиль. Однако в службах безопасности выступили против этой инициативы.В свою очередь министр транспорта передал свое предложение на рассмотрение главе правительства и министру обороны Авигдору Либерману.Исраэль Кац утверждает, что Израиль обязан оказывать помощь детям в час нужды."Я вижу в этом наш долг, как евреев и израильтян, оказывать помощь тем, кто был ранен в результате газовых атак в Сирии, среди которых оказалось много детей. Данный вопрос никогда не подымался ни на одном заседании. Ни на заседание правительства, ни на собрании кабинета министров, ни на каких-либо внутренних заседаний министерства обороны" – заявил Кац.Министр культуры и спорта Мири Регев заявила, что Израиль уже много лет ведет достойную политику в гуманитарной сфере, оказывая помощь гражданам раненым даже из вражеской страны Сирии."Мы продолжим эту политику", - заверила она.На заседании также будет обсуждаться политика Израиля в отношении Сирии и меры безопасности для защиты своей границы.