09.04 18:13 MIGnews.com

Путин и Рухани осудили агрессию США в Сирии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани сошлись во мнениях о том, что агрессивные действия США в Сирии являются недопустимыми, а также нарушают международное право.Пресс-служба Кремля сообщает, что в воскресенье, 9 апреля, состоялся телефонный разговор Путина и Рухани, где они обсудили действия США.Обе стороны призвали к объективному и непредвзятому расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.Кроме этого, Путин и Рухани заявили, что готовы расширить сотрудничество по борьбе с терроризмом.Как уточнила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Ирана.