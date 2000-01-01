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YouTube 09.04 18:13   MIGnews.com

Путин и Рухани осудили агрессию США в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани сошлись во мнениях о том, что агрессивные действия США в Сирии являются недопустимыми, а также нарушают международное право.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в воскресенье, 9 апреля, состоялся телефонный разговор Путина и Рухани, где они обсудили действия США.

Обе стороны призвали к объективному и непредвзятому расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, Путин и Рухани заявили, что готовы расширить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Как уточнила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Ирана.
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