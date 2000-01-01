09.04 18:36 MIGnews.com

Кац: нам нужно еще 100 тысяч поселенцев на Голанах

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац дал интервью радиостанции "Коль Исраэль", где он прокомментировал последние действия президента Трампа в Сирии.В ходе интервью Кац назвал ракетный удар США по Сирии "моральным и логическим". При этом он отметил, что этот удар является предупреждением для "Хизбаллы" и руководства Ирана.По словам министра, данный удар яркая демонстрация изменений в американской политике. Говоря о внешней политике, Кац отметил, что при президентстве Обамы, тогдашний лидер оставлял Израиль справляться со злом в одиночку.Депутат Кнессета также заявил, что новая политика США способствует совместной работе военных американских и израильских разведок по ситуации в Иране."Израиль должен продемонстрировать свою решимость сохранить контроль над Голанскими высотами. Нам нужно еще 100 тысяч поселенцев на Голанах для более эффективного урегулирования", - резюмировал Исраэль Кац.