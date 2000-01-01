09.04 17:45 MIGnews.com

Папа Римский: Мир страдает от войн и террора

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Папа Римский осудил взрывы в коптских церквях в Египте, которые прогремели во время богослужений по случаю Вербного воскресенья. Франциск заявил, что мир страдает от войн и террора и "заинтересованных лиц, которые вооружены и готовы нанести удар".Понтифик выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов, прогремевших в воскресенье ,9 апреля.Завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Пальмового воскресения, Франциск сказал:"Молюсь за жертв и раненых. Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием".