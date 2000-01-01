Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 09.04 17:45   MIGnews.com

Папа Римский: Мир страдает от войн и террора

Папа Римский осудил взрывы в коптских церквях в Египте, которые прогремели во время богослужений по случаю Вербного воскресенья. Франциск заявил, что мир страдает от войн и террора и "заинтересованных лиц, которые вооружены и готовы нанести удар".

Понтифик выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов, прогремевших в воскресенье ,9 апреля.

Завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Пальмового воскресения, Франциск сказал:

"Молюсь за жертв и раненых. Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:13
Путин и Рухани осудили агрессию США в Сирии
17:16
В Сомали взорвался автомобиль. Есть погибшие
16:42
ISIS стоит за терактом в Египте
16:31
Египет: в результате взрывов погибли более 30 христиан
16:19
По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый
15:54
Аббас осудил теракт в Египте
15:40
Нетаниягу выразил соболезнования Египту
15:16
Интервью с танкистом: ХАМАС превращается в реальную армию
14:52
Асад и Рухани обсудили атаку США авиабазы в Сирии
14:38
ЦАХАЛ конфисковал станки подпольной оружейной фабрики  
14:37
В Египте взорвана вторая коптская церковь
14:20
Французский депутат: "Почему пресса молчит о теракте?"
14:09
Теракт в коптской церкви: Число погибших выросло до 25  
13:51
Взрыв в церкви в Египте: 13 погибших, более 40 раненых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus