09.04 15:54 MIGnews.com
Аббас осудил теракт в Египте
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в коптской церкви в Египте. Об этом сообщает новостной сайт wafa в воскресенье, 9 апреля.
Абу Мазен заявил, что палестинский народ и его руководство поддерживают народ Египта, правительство и армию в борьбе против "слепого террора, направленного против Египта".
В результате взрывов в двух церквях в воскресенье, 9 апреля, погибли 27 человек и более 100 человек получили ранения.
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