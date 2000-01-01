09.04 15:54 MIGnews.com

Аббас осудил теракт в Египте

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в коптской церкви в Египте. Об этом сообщает новостной сайт wafa в воскресенье, 9 апреля.Абу Мазен заявил, что палестинский народ и его руководство поддерживают народ Египта, правительство и армию в борьбе против "слепого террора, направленного против Египта".В результате взрывов в двух церквях в воскресенье, 9 апреля, погибли 27 человек и более 100 человек получили ранения.