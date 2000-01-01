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YouTube 09.04 15:40   MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования Египту

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала заявления с соболезнованиями в связи с терактом в Египте. В заявлении выражается соболезнования Израиля властям Египта и жертвам взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила.

"Израиль выражает соболезнования родственникам погибших в теракте в Египте и желает скорейшего выздоровления раненым. Мир должен объединиться и бороться с терроризмом в любом месте", - говорится в заявлении.

Жертвами взрыва, который прогремел в церкви 9 апреля, стали 25 человек. Более 70 человек получили ранения.
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