09.04 15:40 MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования Египту

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала заявления с соболезнованиями в связи с терактом в Египте. В заявлении выражается соболезнования Израиля властям Египта и жертвам взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила."Израиль выражает соболезнования родственникам погибших в теракте в Египте и желает скорейшего выздоровления раненым. Мир должен объединиться и бороться с терроризмом в любом месте", - говорится в заявлении.Жертвами взрыва, который прогремел в церкви 9 апреля, стали 25 человек. Более 70 человек получили ранения.