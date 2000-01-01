Асад и Рухани обсудили атаку США авиабазы в Сирии

Сирийские государственные СМИ сообщили о том, что президент Сирии Башар Асад разговаривал со своим иранским коллегой после американского ракетного удара по сирийской авиабазе.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал ракетные удары в пятницу "вопиющим нарушением" суверенитета Сирии и подтвердил поддержку его страны правительства Асада.
Асад обвинил США в попытке поднять моральный дух "террористических группировок" в Сирии. Правительство ссылается на всех тех, кто борется с ним, как на террористов.
США заявили, что атака была ответом на химическую атаку в Идлибе, в результате которой погибли десятки людей, и в которой обвиняются правительственные сирийские войска. Сирийское правительство отрицает использование химического оружия.
Иран оказал важнейшую военную и экономическую помощь Асаду в течение шестилетней гражданской войны.