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Асад и Рухани обсудили атаку США авиабазы в Сирии | Фото: Thinkstock09.04 14:52   MIGnews.com

Асад и Рухани обсудили атаку США авиабазы в Сирии

Сирийские государственные СМИ сообщили о том, что президент Сирии Башар Асад разговаривал со своим иранским коллегой после американского ракетного удара по сирийской авиабазе.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал ракетные удары в пятницу "вопиющим нарушением" суверенитета Сирии и подтвердил поддержку его страны правительства Асада.

Асад обвинил США в попытке поднять моральный дух "террористических группировок" в Сирии. Правительство ссылается на всех тех, кто борется с ним, как на террористов.

США заявили, что атака была ответом на химическую атаку в Идлибе, в результате которой погибли десятки людей, и в которой обвиняются правительственные сирийские войска. Сирийское правительство отрицает использование химического оружия.

Иран оказал важнейшую военную и экономическую помощь Асаду в течение шестилетней гражданской войны.
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