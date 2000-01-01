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flickr 09.04 12:56   MIGnews.com

Турция: РФ следует прекратить защищать Асада

Турция по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии, но Россия должна перестать настаивать на том, чтобы Башар аль-Асад оставался лидером страны, как заявил в воскресенье, 9 апреля, министр иностранных дел Анкары.

Мевлют Чавушоглу в прямом эфире на государственном телеканале TRT Haber также заявил, что он сказал своему российскому коллеге, что Москва не сделала необходимых шагов перед лицом нарушений режима прекращения огня в Сирии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 8 апреля, что он отменил визит в Москву, который должен был состояться 10 апреля, после событий в Сирии, где химическая атака в районе, удерживаемом мятежниками, побудила Соединенные Штаты нанести ракетные удары. В свою очередь, МИД России заявил, что Решение британского министра иностранных дел Бориса Джонсона отменить визит в Москву в конце этого месяца свидетельствует о непонимании событий в Сирии.

Напомним, что Россия является одним из сильнейших союзников президента Сирии Башара Асада.
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