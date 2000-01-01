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МИД России раскритиковал отмену визита Джонсона в Москву | Фото: Thinkstock09.04 12:27   MIGnews.com

МИД России раскритиковал отмену визита Джонсона в Москву

Решение британского министра иностранных дел Бориса Джонсона отменить визит в Москву в конце этого месяца свидетельствует о непонимании событий в Сирии, говорится в сообщении МИД России.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 8 апреля, что он отменил визит в Москву, который должен был состояться 10 апреля, после событий в Сирии, где химическая атака в районе, удерживаемом мятежниками, побудила Соединенные Штаты нанести ракетные удары.

"События в Сирии коренным образом изменили ситуацию", - говорится в заявлении Джонсона.

"Мой приоритет теперь заключается в продолжении контактов с США и другими странами в преддверии встречи G7, которая состоится 10-11 апреля, для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня на местах и активизации политического процесса", - подчеркивается в заявлении министра иностранных дел Великобритании.

Российское министерство заявило, что решение отменить визит еще раз показало, что мало что можно выиграть от разговора с Великобританией, которая, по словам МИД России, не имеет реального влияния на происходящее в мире.
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