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`Поддержав атаки в Сирии, Нетаниягу подставляет Израиль` 09.04 12:06   MIGnews.com

"Поддержав атаки в Сирии, Нетаниягу подставляет Израиль"

Депутат Кнессета от партии Авода Эрель Марголит подверг критике заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Израиль поддерживает американские удары по Сирии.

Маргалит сообщил: “Израиль мог поддержать американские действия и без громогласных деклараций, ограничившись заявлением о том, что они были оправданы. Но публичные празднования, устроенные Нетаниягу были излишними и опасными для Израиля, и могут втянуть нас в военную конфронтацию”.
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