09.04 12:06 MIGnews.com

"Поддержав атаки в Сирии, Нетаниягу подставляет Израиль"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета от партии Авода Эрель Марголит подверг критике заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Израиль поддерживает американские удары по Сирии.Маргалит сообщил: “Израиль мог поддержать американские действия и без громогласных деклараций, ограничившись заявлением о том, что они были оправданы. Но публичные празднования, устроенные Нетаниягу были излишними и опасными для Израиля, и могут втянуть нас в военную конфронтацию”.