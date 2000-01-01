09.04 11:05 MIGnews.com

Гидеон Саар: У Америки нет стратегии для Сирии

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Комментарии

Бывший министр внутренних дел Израиля и один из лидеров Ликуда Гидеон Саар прокомментировал американские удары по Сирии.Саар заявил: “По моему мнению, Израиль не должен военными средствами вмешиваться в происходящее в Сирии. Если бы международная коалиция во главе с Соединенными Штатами решила свергнуть режим Асада - мы не должны бы были в этом участвовать ни каком виде”.Саар подчеркнул: “Атака американцев была предупреждением об использовании химического оружия, но у них до сих пор нет стратегии относительно режима Асада и политического решения для Сирии”.