09.03 14:50 MIGnews.com

Для России важна смена власти, - Путин

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором сообщил о том, что в России необходимо сократить количество сроков избираемости президента, для того, чтобы власть могла меняться, пишет пресс-служба.В то же время Путин отметил, что ничего необычного в неограниченных сроках выбора главы государства нет, так как такая модель применима во многих странах. Он сделал ссылку на то, что в США такое правило неограниченных президентских сроков было отменено относительно недавно.Данное предложение о том, что стоит ввести ограничение сроков переизбрания президентов было озвучено к рассмотрению предложений внесения правок в Конституцию. Среди ныне озвученных есть и те, где предлагается отменить ограничения на переизбрание. Но по словам Путина, лучше, если бы количество было ограничено, так как это по его мнению необходимо для страны."Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - заявил глава Российской Федерации.