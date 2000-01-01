09.03 09:15 MIGnews.com

Система образования - на грани серьезных срывов из-за вируса

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Генеральный директор министерства просвещения Израиля Шмуэль Абуав издал внутренний циркуляр, в котором предупреждает о “возможных серьезных срывах в системе образования” в связи с распространением коронавируса.Абуав пишет: “Будучи практическими людьми, мы должны быть готовы к тому, что ситуация ухудшится и в результате произойдет серьезное расстройство всей системы обучения, и мы должны быть к этому готовы”.Многие израильские комментаторы воспринимают это предупреждение как намек на то, что каникулы Пурима будут “продлены”, и дети не вернуться в школу в четверг, 12 марта”.