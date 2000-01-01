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Зеленский: Ни одна война еще не закончилась хорошо 09.03 09:29   MIGnews.com

Зеленский: Ни одна война еще не закончилась хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо налаживать диалог с Российской Федерацией.

"Нам важны отношения с Россией и с другими соседями. То есть с Соединенными Штатами Америки у нас очень хорошие отношения, но США далеко. Так всегда: когда ты живешь в доме, ты прежде всего думаешь, как у тебя с этим соседом, как с ним жить, как говорить. У вас там товарооборот, у вас экономические отношения. Много всего, мы рядом, а рядом всегда должно быть спокойствие и взаимное уважение", - сказал он в ходе интервью изданию The Guardian.

Также глава государства добавил, что не поддерживает стремление ряда украинских политиков развязать полномасштабную войну.

"Нам всем нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо. Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире", - резюмировал он.


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