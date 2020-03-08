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Пушков пояснил, что такое настоящая катастрофа для Украины 09.03 16:53   MIGnews.com

Пушков пояснил, что такое настоящая катастрофа для Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что посещение Москвы западными лидерами в День Победы станет настоящей катастрофой для Киева.

По мнению дипломата, президент РФ Владимир Путин может попытаться навязать иностранным коллегам свою точку зрения. Якобы политики прилетят в Москву "не только венки возлагать", а значит это надо предотвратить. Одним из способов Климкин называет перехват направляющихся в Россию западных лидеров - экс-глава МИД хочет затащить их в Киев.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины - не праздник в Москве, а сумятица в Киеве", - написал сенатор у себя в микроблоге в Twitter.



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