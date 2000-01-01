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Коронавирус: в Израиле запретили стоять в автобусах 09.03 08:10   MIGnews.com

Коронавирус: в Израиле запретили стоять в автобусах

По сообщению радио Галей Исраэль, министерство транспорта издало новые инструкции в связи с распространением коронавируса.

Пассажирам полностью запрещено стоять в автобусах на междугородних линиях. Также запрещено находится поблизости от водителя. Это сделано с целью предотвращения переполненности автобусов. В случае. если нет Свободных сидячих мест, водители будут подавать знак пассажирам и проезжать остановку.

Министерство транспорта также сообщает о том, что необходимо готовиться к нехватке водителей, часть которых неизбежно окажется на карантине.


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