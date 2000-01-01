Эрдоган пригрозил односторонними действиями Турции в Идлибе
Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы оставляем за собой право очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны. Мы заключили соглашение с Россией, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", - отметил турецкий лидер, пишет Nation.
Также Эрдоган напомнил, что за прошедший месяц в сирийской провинции погибло не менее 59 турецких военных. Но при этом турецкие вооруженные силы нейтрализовали 3,4 тысячи военных сирийского режима в Идлибе.