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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:10.03 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Коронавирус: в Израиле запретили стоять в автобусах. По сообщению радио Галей Исраэль, министерство транспорта издало новые инструкции в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус оказался чувствительным к высоким температурам. Новое исследование вируса Covid-19 показало, что вирус может зависеть от температуры окружающей среды, однако по мнению экспертов, люди должны избегать попадания в ловушку.

Зараженный коронавирусом израильтянин катался на поезде. Израильтянин, оказавшийся 27-ым пациентом, у которого диагностировали смертоносный коронавирус COVID-19, прежде чем начать прохождение карантина в своем доме, путешествовал на общественном транспорте.

Суд отверг просьбу Нетаниягу отложить начало процесса. Управление налогообложения и экономических преступлений генеральной прокуратуры сообщило иерусалимскому окружному суду о том, что отвергает просьбу адвокатов Биньямина Нетаниягу отложить начало процесса над ним.

Гостиничный сектор Израиля на грани краха. Президент Ассоциации промышленников Израиля Амир Хайек предупредил о худшем кризисе в истории израильской гостиничной индустрии.

Израиль: Изоляция для всех призжающих из-за рубежа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.


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