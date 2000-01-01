10.03 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Коронавирус: в Израиле запретили стоять в автобусах
. По сообщению радио Галей Исраэль, министерство транспорта издало новые инструкции в связи с распространением коронавируса.
Коронавирус оказался чувствительным к высоким температурам
. Новое исследование вируса Covid-19 показало, что вирус может зависеть от температуры окружающей среды, однако по мнению экспертов, люди должны избегать попадания в ловушку.
Зараженный коронавирусом израильтянин катался на поезде
. Израильтянин, оказавшийся 27-ым пациентом, у которого диагностировали смертоносный коронавирус COVID-19, прежде чем начать прохождение карантина в своем доме, путешествовал на общественном транспорте.
Суд отверг просьбу Нетаниягу отложить начало процесса
. Управление налогообложения и экономических преступлений генеральной прокуратуры сообщило иерусалимскому окружному суду о том, что отвергает просьбу адвокатов Биньямина Нетаниягу отложить начало процесса над ним.
Гостиничный сектор Израиля на грани краха
. Президент Ассоциации промышленников Израиля Амир Хайек предупредил о худшем кризисе в истории израильской гостиничной индустрии.
Израиль: Изоляция для всех призжающих из-за рубежа
. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.
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