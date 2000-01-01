09.03 20:46 MIGnews.com

Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца за переговоры с лидерами Объединенного арабского списка."Бенни Ганц отправляет своих эмиссаров к "Балад", чтобы сформировать правительство меньшинства, которое зависит от сторонников терроризма, опасного правительства для Израиля", - сказал Нетаниягу.Обращаясь к нескольким членам партии, которые высказались против такого шага, Нетаниягу добавил: "Габи Ашкенази, Цви Хаузер, Йоаз Хендель - как вы можете позволить такому позору произойти?"Ранее высокопоставленный чиновник в Объединенном арабском списке заявил, что представители "Кахоль Лаван" завтра встретятся с официальными лицами из Объединенного арабского списка, включая чиновников из Балада.