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Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор | Фото:09.03 20:46   MIGnews.com

Нетаниягу про переговоры Кахоль Лаван и Балад: это позор

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца за переговоры с лидерами Объединенного арабского списка.

"Бенни Ганц отправляет своих эмиссаров к "Балад", чтобы сформировать правительство меньшинства, которое зависит от сторонников терроризма, опасного правительства для Израиля", - сказал Нетаниягу.

Обращаясь к нескольким членам партии, которые высказались против такого шага, Нетаниягу добавил: "Габи Ашкенази, Цви Хаузер, Йоаз Хендель - как вы можете позволить такому позору произойти?"

Ранее высокопоставленный чиновник в Объединенном арабском списке заявил, что представители "Кахоль Лаван" завтра встретятся с официальными лицами из Объединенного арабского списка, включая чиновников из Балада.


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