09.03 20:06 MIGnews.com

Израиль: Изоляция для всех призжающих из-за рубежа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего”.Решение принято после серии дискуссий в офисе главы правительства относительно политики въезда в Израиль, готовности экономики и научно- технологических аспектов борьбы с коронавирусом.Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего. Это решение действительно на две недели. Одновременно мы принимаем решения о том, как поддержать израильскую экономику”.Решение принято после серии дискуссий в офисе главы правительства относительно политики въезда в Израиль, готовности экономики и научно- технологических аспектов борьбы с коронавирусом.По словам главы министерства здравоохранения Яакова Лицмана, все иностранные граждане смогут въезжать в Израиль только в случае выполнения требования о 14-дневном домашнем карантине.По окончании обсуждения министр внутренних дел Арье Дери представил цифры, демонстрирующие чрезвычайные трудности в связи с введением ретроактивно карантина для тех, кто вернулся из-за рубежа. В настоящий момент в изоляции находится от 80 до 100 тысяч израильтян. Принятое решение увеличивает их количество еще на 268 тысяч.Другой серьезной проблемой является поддержание торговых маршрутов. Значительная часть и импорта и экспорта поступает в Израиль на пассажирских самолетах. В связи с принятым решением следует ожидать практически полного прекращения полетов гражданской авиации - и это прямо бьет по торговле. Правительство должно найти способы поддержания импорта и экспорта и предотвращения коллапса экономики, а также обеспечения бесперебойного снабжения продовольствием и лекарствами.Одновременно сообщается о встрече главы Центрального Банка Израиля , Амира Ярона, с контроллером банков и лидерами банковской системы. Целью встречи является выработка механизма работы банковской системы в условиях чрезвычайной ситуации и обеспечение бесперебойного предоставления банковских услуг.Министерство здравоохранения Израиля объявило, что еще у двух человек был диагностирован коронавирус: пациенты № 40 и № 41. Оба пациента проживают в Тель-Авиве и недавно посещали Европу.Пациент № 40, в возрасте 38 лет, 23 февраля вылетел в Цюрих рейсом 347L компании El Al, а 2 марта вернулся из Цюриха рейсом LY344. Пациент № 41, 52 года, совершил поездку в Австрию компанией Swiss International Air 29 февраля и вернулся в Израиль 2 марта.Министерство здравоохранения заявило, что расследует местонахождение пациентов и вскоре предоставит более подробную информацию.