09.03 18:46 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" все-таки встретится с партией "Балад"

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Партия "Кахоль Лаван" проведет встречи с партией "Балад", заявил высокопоставленный чиновник из Объединенного арабского списка в понедельник, 9 марта. Об этом сообщает Аруц Шева.Председатель партии Бенни Ганц ранее воздерживался от переговоров с Балад из-за отказа поддержать его кандидатуру на пост премьер-министра.По словам чиновника, представители "Кахоль Лаван" завтра встретятся с представителями Объединенного списка вместе с членами фракции "Балад".Айман Уда выступил с заявлением о своей беседе с Бенни Ганцем сегодня днем. "Я поговорил с Бенни Ганцем и дал ему понять, что Объединенный арабский список будет работать для продвижения интересов всех граждан как единой фракции."