09.03 18:01 MIGnews.com

Яалон требует отставки Хаузера и Хенделя

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывший министр обороны и лидер "Кахоль Лаван" Моше Яалон потребовал, чтобы двое депутатов подали в отставку из-за их отказа поддержать формирование правительства меньшинства, зависящего от внешней поддержки Объединенного арабского списка.Об этом сообщает Аруц Шева.Яалон выдвинул требование к депутатам Цви Хаузеру и Йоазу Хенделю, которые являются членами фракции Телем. Вчера канал 13 News сообщил, что между ними и Яалоном состоялся "трудный разговор".Они сказали Яалону, что не позволят сформировать правительство, поддерживаемое Объединенным арабским списком, и напомнили ему, что это была позиция партийных лидеров накануне выборов.Яалон, по словам источников, кричал на них и дал им понять, что в случае будущего голосования за такое правительство он ожидает, что они уйдут из Кнессета и не проголосуют против позиции фракции.