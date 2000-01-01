09.03 17:33 MIGnews.com

Ганц встретился с лидерами Объединенного арабского списка

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц продолжает проводить переговоры с лидерами партий, чтобы сформировать правительство и предотвратить четвертый тур выборов. Ганц побеседовал с председателем Объединенного арабского списка Айманом Уда, Ахмадом Тиби и Мансуром Аббасом."В ходе переговоров Ганц подтвердил свое намерение сформировать правительство, чтобы служить всем израильским гражданам, евреям и арабам, и действовать, чтобы предотвратить четвертую избирательную кампанию", - заявила после встречи партия "Кахоль Лаван".Ганц не стал вести переговоры с лидерами партии Балад. Депутат Сами Абу Шехада из Балада заявил, что "политика сегрегации и колониальной эры не сможет работать с Объединенным арабским списком"."Ганц не понимает, что Объединенный арабский список - это не "Кахоль Лаван". Мы объединены политической платформой Объединенного списка, и нет никаких шансов разлучить нас."