09.03 14:54 MIGnews.com

Суд отверг просьбу Нетаниягу отложить начало процесса

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Управление налогообложения и экономических преступлений генеральной прокуратуры сообщило иерусалимскому окружному суду о том, что отвергает просьбу адвокатов Биньямина Нетаниягу отложить начало процесса над ним.Адвокаты, в своем прошении к суду указали на то, что еще не получили всех материалов обвинения.Генеральная прокуратура, однако, настаивает на том, чтобы процесс начался 17 марта. В версии прокуроров первое заседание суда не будет рассматривать обвинения против Нетаниягу по существу, но лишь установит расписание будущих заседаний.Адвокаты Нетаниягу потребовали отложить суд на 45 дней, заявив, что не все материалы обвинения были отсканированы и переданы им в дигитальном виде.Адвокат Амит Хадад, представляющий интересы Нетаниягу заявил: "Несколько месяцев назад прокуроры подали обвинительное заключение против премьер-министра. Но до сего дня мы не получили материалов дела. В связи с этим мы попросили суд о технической отсрочке. Сначала мы желаем получить материалы расследования - и только после этого мы готовы предстать перед судом".Тем временем юридический советник правительства Авихай Мандельблитт объявил адвокатам, что они уже получили все или почти все доказательные данные, которые им причитаются, и что любые оставшиеся споры должны быть разрешены до слушаний.Как известно, в феврале был определен состав суда, который будет рассматривать "дела о коррупции" Нетаниягу. Его возглавит судья Ривка Фридман-Фельдман. Двое других – Моше Бар-Ам и Одед Шахам.Ривка Фельдман-Фридман известна тем, что вынесла приговор о тюремном заключении бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту. Также она судила бывшего министра Ицика Мордехая, признанного виновным в непристойных действиях.Фельдман-Фридман вынесла решение об отмене оправдания Ольмерта по делу Ольмерт-Талански в 2015 году. Тогда экс-премьера признали виновным в нарушении доверии и получении выгод мошенническим способом.Также судья требовала осудить бывшего министра Цахи Анегби по делу о политических назначениях в министерстве связи. Анегби оправдали, Фельдман-Фридман осталась в меньшинстве.В конце января Нетаниягу отозвал из Кнессета свое прошение о предоставлении неприкосновенности. В заявлении в связи отзывом своей просьбы о предоставлении депутатской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике то, каким образов ведутся расследования против него.Нетаниягу заявил: “Мне не была предоставлена возможность защиты с соблюдением стандартов правового государства, потому что результат был продиктован и известен заранее без всякого предварительного обсуждения - я решил положить конец этой грязной игре. Мы взорвем эти непропорциональные обвинения и дела, за которыми ничего нет”.