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Директор школы `целится` в Нетаниягу 09.03 14:28   MIGnews.com

Директор школы "целится" в Нетаниягу

Израильские СМИ сообщают о большом скандале, разыгравшемся в школе в городе Реховот.

Директор школы нарядилась в костюм офицера полиции, а ученики - в “заключенных”. На одном из них была маска премьер-министра Нетаниягу. На фото, ставшем в социальных сетях виральным, директор школы”целится” в Нетаниягу.

После поднявшейся в социальных сетях бури возмущения директор сочла необходимым выступить с заявлением, в котором объяснила, что целилась не конкретно в "Нетаниягу", а вообще в ряд “заключенных”, и что речь идет не более чем о “шутке на Пурим”.

Директора школы вызвали для объяснений в муниципалитет Реховота.


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