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Объявлен тендер на проект строительства канала Стамбул 09.03 13:52   MIGnews.com

Объявлен тендер на проект строительства канала Стамбул

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул". Он ляжет между Черным, а также Мраморным морями в обход пролива Босфор.

Новый канал позволит увеличить транспортный поток между этими морями.

Как сообщает Tellerreport, Анкара решительно настроена по этому вопросу. До этого, в 2018 году Эрдоган заявлял, что Турция ведет активную подготовку к строительству канала.


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