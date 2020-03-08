09.03 13:52 MIGnews.com
Объявлен тендер на проект строительства канала Стамбул
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул". Он ляжет между Черным, а также Мраморным морями в обход пролива Босфор.
Новый канал позволит увеличить транспортный поток между этими морями.
Как сообщает Tellerreport
, Анкара решительно настроена по этому вопросу. До этого, в 2018 году Эрдоган заявлял, что Турция ведет активную подготовку к строительству канала.
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