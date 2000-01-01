09.03 10:32 MIGnews.com

Ликуд: мы - свидетели массового политического самоубийства

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Депутат Мики Зоар, глава фракции Ликуд в Кнессете, прокомментировал планы Кахоль Лаван по созданию правительства меньшинства”.Зоар написал в твиттере, что лидер НДИ Авигдор Либерман ”нашел точки соприкосновения с Объединенным Арабским Списком, а не с харедим (намек: это не имеет никакого отношения к харедим, иногда ненависть ослепляет”.Далее Зоар пишет: “Правые Хендель и Хаузер склоняются к левым. Намек: это не имеет отношения к Буги и его воплям. Друзья, мы являемся свидетелями массового политического самоубийства. Они творят историю Только любовь победит”.