09.03 12:59 MIGnews.com

Переговоры по Идлибу назначены на 10 марта

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В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе стартуют в Анкаре 10 марта.Стороны планируют обсудить детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии. Само патрулирование начнется 15 марта, пишут СМИ.Ранее главы России и Турции договорились о перемирии в Сирии. В частности, Москва и Анкара подтвердили суверенитет арабской республики.