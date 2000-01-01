Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Переговоры по Идлибу назначены на 10 марта 09.03 12:59   MIGnews.com

Переговоры по Идлибу назначены на 10 марта

В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе стартуют в Анкаре 10 марта.

Стороны планируют обсудить детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии. Само патрулирование начнется 15 марта, пишут СМИ.

Ранее главы России и Турции договорились о перемирии в Сирии. В частности, Москва и Анкара подтвердили суверенитет арабской республики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
В Китае создан экспресс-тест на коронавирус
13:20
В Саудовской Аравии из-за коронавируса закрыли все школы
12:52
Мерец: Хаузер и Хенедель - троянские кони
12:38
Минфин РФ продаст валюту
12:17
Пакистан: исламисты атаковали участников марша в День женщин
11:56
Зараженный коронавирусом израильтянин катался на поезде
11:22
Ультиматум Хаузеру и Хенделю, Еш Атид в бешенстве
11:14
Сделка века может рассорить Ганца с "Арабским списком"
11:02
Хиба Язбек: мы не будем рекомендовать Ганца
10:53
Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней
10:32
Ликуд: мы - свидетели массового политического самоубийства
10:32
Ямина и Яадут А-Тора не согласны на правительство Ганца
10:24
Российский рубль свалился в пике вслед за ценой нефти
10:19
В Нидерландах начался судебный процесс по делу Boeing MH17
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus