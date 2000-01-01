09.03 12:59 MIGnews.com
Переговоры по Идлибу назначены на 10 марта
В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе стартуют в Анкаре 10 марта.
Стороны планируют обсудить детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии. Само патрулирование начнется 15 марта, пишут СМИ.
Ранее главы России и Турции договорились о перемирии в Сирии. В частности, Москва и Анкара подтвердили суверенитет арабской республики.
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